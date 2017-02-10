Мужчина, который насмерть сбил 4-летнего ребенка, заплатил залог и исчез
18:57, 10 февраля 2017Общество
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Судебная тяжба продолжается уже около года.
Мужчина, который насмерть сбил 4-летнего ребенка, заплатил штраф и убежал
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Трагедия произошла на трассе Киев-Ковель еще в ноябре 2015 года.
Тогда 23-летний водитель Ланоса Максим Комулов сбил на пешеходном переходе мальчика.
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Потом мужчина заплатил в суде 40 тысяч гривен и скрылся. Несмотря на ходатайство прокуроров и потерпевших об аресте водителя, суд разрешил внести залог.
Теперь заседание по делу отменяют одно за одним, ибо судить нету кого .
Информацию о побеге мужчины подтверждает и его адвокат, а вину по поводу этого перекладывают друг на друга представители суда и прокуратуры.
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