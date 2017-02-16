В Киеве облили красной краской вход в Институт национальной памяти - Вятрович

Об этом сообщил директор учреждения Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

«Тем временем под дверью Украинского института национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки «Славянская стража». Очевидно, это те же, кто сейчас напал на меня», - написал Вятрович и опубликовал соответствующую фотографию.

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Как сообщал УНИАН, сегодня днем около 14:00 произошла попытка нападения на Вятровича, телесных повреждений он не получил. Три человека были задержаны.

«Какие-то «больные» в масках стояли перед Укринформом, где должен был состояться мой отчет. Трое из них бросились на меня - неудачно для них. В настоящее время задержаны полицией. Отчет состоялся. А «больным» наверное все-таки стоит чаще посещать спортзал», - прокомментировал происшествие Вятрович.