На Днепропетровщине полицейские изъяли у волонтера оружейный арсенал (фото)

Об этом сообщает полиция области.

Работники группы быстрого реагирования патрульной полиции совместно с сотрудниками СБУ в одном из номеров отеля изъяли у постояльца две гранаты Ф1 и РГД-5, 2 запала к гранате, два охотничьих ножа, патроны, пятизарядное помповое ружье и сигнальную ракету.

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Правоохранителям мужчина представился как гражданин Польши, а также рассказал, что он волонтер, а опасные предметы это "подарки от друзей с передовой за его волонтерскую помощь".

Отмечается, что личность уже установлена, это гражданин Украины, который последние годы живет в Польше в г. Катовице.

Следственным совместными действиями с местной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1.ст.263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Ранее в киевском метро задержали военнослужащего с 600 патронами и взрывчаткой.