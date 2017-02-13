На Львовщине мужчина похитил диких уток из заповедника, чтобы обменять на водку
13:48, 13 февраля 2017Происшествия
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В Яворивский отдел полиции за помощью обратился работник одного из заповедников, расположенного на территории района Львовщины. Мужчина сообщил, что ночью с территории заповедника были похищены три диких утки.
Мужчина похитил уток в заповеднике, чтобы выпить / УНИАН
Как установили правоохранители, к совершению кражи причастен 25-летний житель одного из сел района, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
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"Похищенных уток он передал своему соседу в обмен на водку, сказав при этом, что это его домашняя птица. Вещественные доказательства (похищенных уток) правоохранители изъяли и вернули в заповедник", - добавили в полиции.
Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины. максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
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