На Львовщине мужчина похитил диких уток из заповедника, чтобы обменять на водку

Как установили правоохранители, к совершению кражи причастен 25-летний житель одного из сел района, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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"Похищенных уток он передал своему соседу в обмен на водку, сказав при этом, что это его домашняя птица. Вещественные доказательства (похищенных уток) правоохранители изъяли и вернули в заповедник", - добавили в полиции.

Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины. максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.