В центре Львова горят шины: десятки людей требуют уволить судей (видео)

Об этом сообщает на странице паблика "Варта1" в Facebook активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Люди возмущены тем, что накануне коллегия судей в составе Зеновия Макойды Альберта Белема и Василия Головатого выпустили под залог 1 440 000 грн гривен Дмитрия Гаврилюка – подозреваемого в организации покушения на бизнесмена Богдана Копытко, в результате которого погибли трое охранников.

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Среди протестующих есть немало родственников и знакомых погибших, которые требуют, чтобы Галицкий суд взял Гаврилюка под стражу.

Отметим, как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Апелляционного суда Львовской области Александру Пержило, Макойда написал заявление "под давлением протестующих из уважения к людям", но подчеркнул, что не признает свою вину.

Напомним, взрыв произошел, 29 августа, в 10.30 возле трассы Львов-Ивано Франковск. В авто находились пятеро пассажиров, трое погибли.

Во взорванном под Львовом автомобиле Гелендваген ехали охранники львовского бизнесмена.

По последним данным, на месте взрыва образовалась воронка шириной четыре метра. Также правоохранители нашли в лесу магазины к автомату и использованный гранатомет. Известно также, что один Гелендваген принадлежал львовскому предпринимателю, а другим, который и был взорван, передвигались его охранники. Сам бизнесмен не пострадал.

Также, появилась информация, что вероятно, взрывчатка была заложена под асфальтовое покрытие еще несколько месяцев назад во время ремонта.