ГПУ не должна просить у Высшего совета правосудия согласия на арест судьи за тяжкое преступление – эксперт

Об этом в комментарии «Цензор.НЕТ» рассказала начальник Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.

По ее словам, сегодня согласно ст. 126 Конституции Украины судья не может быть задержан, заключен под стражу или арестован без согласия ВСП и до вынесения обвинительного приговора суда, за исключением тех случаев, когда судью задержали во время или сразу после совершения тяжкого или особого тяжкого преступления.

В то же время, Варченко напомнила, что 16 января этого года Высший совет правосудия утвердил публичное обращение о порядке задержания судей, содержание под стражей и арестом, из которого следует, что указанные меры в отношении судьи, даже в случае его задержания во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления до вынесения обвинительного судебного приговора и без согласия Высшего совета правосудия является грубым нарушением конституционных гарантий неприкосновенности судей.

«Считаем, что следователи судьи и суды при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения в отношении судьи, связанных с лишением свободы, должны руководствоваться исключительно нормами действующего законодательства и учитывать обоснованность необходимости задержания судьи за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в том числе и без предварительного согласия Высшего совета правосудия. Поэтому судью мы можем задержать и арестовать за совершение указанных преступлений и без согласия ВПС », - отметила Варченко.

Она отметила, что в настоящее время у правоохранителей есть 60 часов, чтобы доставить задержанного в суд для избрания ему меры пресечения. Ходатайство стороны обвинения должно быть рассмотрено безотлагательно, но не позднее 72 часов с момента задержания лица. Однако, согласно заявлению ВСП, перед подачей ходатайства в суд следственным органам еще предстоит обратиться к ним за получением разрешения на содержание судьи под стражей, на рассмотрение которого предусмотрено пятидневный срок. По мнению прокурора, таким образом, Высший совет правосудия дает судьям дополнительную возможность уклоняться от ответственности.

При этом Варченко подчеркнула, что публичное обращение ВСП к судьям носит рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения, однако суды бояться действовать вопреки позиции органа, который формирует судейский корпус и имеет достаточно рычагов влияния на него.

«Такое обращение является своеобразной формой давления на суд, поскольку ВСП не может толковать Конституцию и Законы Украины. Кроме того, во избежание различного применения Закона «О Высшем совете правосудия» и реализации необоснованной практики необходимо срочно внести в него изменения, которые подробно объяснили бы порядок задержания и ареста судей », - заявила Варченко.