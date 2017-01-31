В Харькове в больнице умерли трое пострадавших от взрыва газового баллона

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, не совместимые с жизнью ожоги получили 23- и 51-летние рабочие (умершие 31 и 30 января соответственно), а также 43-летний хозяин квартиры (умер 31 января).

По сведениям полиции, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Как сообщал УНИАН, 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали 43-летний хозяин квартиры, его 23-летний сын, 23-летняя подруга сына и двое наемных работников, жителей села Донец Змиевского района в возрасте 51 год и 23 года.

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Была проведена эвакуация жителей дома, а также отключение газоснабжения и отопления подъезда. Взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, которое открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.