По факту смерти сотрудника СБУ возбуждено дело по статье "доведение до самоубийства"
По факту смерти сотрудника Службы безопасности Украины начато уголовное производство по статье 120 Уголовного кодекса - «доведение до самоубийства».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины (ч.1 ст.120 УК Украины)», - говорится в сообщении.
«Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы», - отметили в прокуратуре.
На месте происшествия работали сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона и эксперты.
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По данным ведомства, «обнаружены и изъяты предсмертная записка, составленная от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ и семь патронов к нему, пуля и гильза».
Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона.
При этом в прокуратуре добавили, что «наиболее вероятной версией причинения смерти работника СБУ является самоубийство».
Как сообщал УНИАН, СБУ сегодня сообщила о смерти своего сотрудника, который наложил на себя руки. Отмечалось, что, по предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью.