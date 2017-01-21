Убийство адвоката в Киеве: в сети назвали фамилию погибшего

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Абрамчук.

"Сегодня ночью на Слободке был застрелен адвокат Рыбальченко Валерий Александрович. Выражаю родным и близким соболезнования", - говорится в его сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран он скончался в больнице.

"По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", - говорится в сообщении.