Убийство адвоката в Киеве: в сети назвали фамилию погибшего
15:26, 21 января 2017Происшествия
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В Днепровском районе Киева в ночь на 21 января был убит 46-летний адвокат Рыбальченко Валерий Александрович.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Абрамчук.
"Сегодня ночью на Слободке был застрелен адвокат Рыбальченко Валерий Александрович. Выражаю родным и близким соболезнования", - говорится в его сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран он скончался в больнице.
"По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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