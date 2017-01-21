Во Львовской области горела церковь XIX века (фоторепортаж, видео)
10:32, 21 января 2017Происшествия
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В селе Бачина Старосамборского района Львовской области 20 января горела деревянная церковь Святого Великомученика Иосафата, построенная в 1868 году.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, ликвидация пожара продолжалась около пяти часов с привлечением шести пожарных подразделений в составе 29 спасателей, а также 8 единиц техники.
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Огнем полностью уничтожены три купола и перекрытия крыши, сильно повреждены стены на площади 100 кв. м. Часть церковного имущества, в том числе большие иконы, спасти не удалось.
Во время пожара никто не пострадал. Сумма ущерба и причина возгорания устанавливаются.
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