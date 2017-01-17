В Одесской области задержали семью наркодилеров (фото, видео)

В Одесской области полиция задержала семейную пару наркодилеров. У злоумышленников изъяли около 8 кг наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Женщину задержали по месту жительства, а мужчину - на трассе «Одесса-Киев». Правонарушитель пытался скрыться на собственном автомобиле. В транспортном средстве правоохранители обнаружили холодное и огнестрельное оружие.

«Во время санкционированного обыска по месту жительства наркоторговцев было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, 600 гр амфетамина, 70 гр героина, 50 гр кокаина и 15 таблеток «экстази». Наркотические средства и психотропные вещества были расфасованы в полимерные пакеты, также изъяты весы, на которых відмірялись дозы наркотиков, и мерная ложка, а также приспособления для употребления наркотиков путем курения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области задержали турка, разыскиваемого Интерполом за грабеж и наркоторговлю

В квартире правонарушителей вместе с женщиной-наркоторговщицей находились три охранника 26-ти, 31-го и 33-х лет. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению противоправных действий. По месту проживания одного из охранников был проведен санкционированный обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято около 10 грамм марихуаны.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий на трассе «Одесса-Киев» в собственном автомобиле правоохранители задержали 35-летнего сожителя наркозбувачки, который пытался убежать от сотрудников полиции. У него изъято 3 пистолета, патроны и нож. В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту начато уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) , ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.