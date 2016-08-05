ГПУ обнародовала видео с закрытых судебных заседаний над "торнадовцами"

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Главной военной прокуратурой ГПУ в Оболонском районном суде г. Киева поддерживается государственное обвинение в уголовном производстве в отношении командира роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУМВД Украины в Луганской области Р.Онищенко, а также 11 бойцов роты по обвинению в совершении ряда преступлений в составе преступной организации, в том числе тяжких и особо тяжких.

Читайте такжеСуд по делу "торнадовцев" перенесли: не смогли доставить подсудимых на заседание

"В целом, указанные лица обвиняются в создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 года до июня 2015 года на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, угрозой применения насилия, применением оружия и специальных средств; незаконного завладения транспортным средством с угрозой применения насилия; незаконного лишения свободы и похищение человека; применении пыток; доведении лица до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения; самовольного присвоения властных полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний с использованием форменной одежды сотрудника правоохранительного органа; незаконном проникновении в жилище и незаконном проведении в нем осмотра, совершенное должностным лицом с угрозой применения насилия; вымогательстве, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения и угрозой убийства; вымогательстве официальных документов, совершенном из корыстных побуждений, что повлекло нарушение работы учреждения; незаконном завладение паспортом гражданина Украины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что согласно ч. 2 ст. 27 УПК Украины, в отдельных случаях уголовное производство может осуществляться в закрытом судебном заседании.

В ГПУ пояснили, что данное судебное разбирательство осуществляется в закрытом режиме в связи с исследованием обстоятельств преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, а также из-за необходимости предотвратить разглашение обстоятельств, которые унижают достоинство людей, а именно потерпевших.

Читайте такжеБоец скандальной роты "Торнадо" получил 6 лет за пытки и изнасилование жительницы Луганщины

"Такими обстоятельствами является способ осуществления пыток, который инкриминируется обвиняемым", - отметили в ГПУ.

Кроме того, одним из оснований осуществления судебного производства в закрытом режиме является обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном производстве в виде неразглашения во время судебного производства их анкетных данных и внешности, поскольку эти лица подали соответствующие заявления о применении в отношении них мер безопасности в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, комментируя на своей странице в Facebook обнародованное видео отметил, что это является свидетельством "человеконенавистничества и жестокого извращения под прикрытием патриотических лозунгов".

"Смотрите люди и "защитники из фейсбука" на низость и оскал войны в подобии на вид людей с шевронами Торнадо, носивших милицейские погоны. Душили, били, грабили и калечили, насиловали простых граждан Луганщины ради утоления извращенных страстей и наживы. (...) Это дикий оскал человеконенавистничества и жестокого извращения под прикрытием патриотических лозунгов. С сытой рожей уголовных понятий, что плюет в глаза матери пропавшего без вести и изнасилованного сына, в глаза изнасилованных в течение нескольких месяцев толпой нелюдей луганских женщин, в глаза раздавленного достоинства простых жителей Лисичанска и других городов и поселков украинской территории. (...) Смотрите и думайте. Это всего лишь мизерная часть из того, что запрещено показывать на публику", - написал Матиос.

Читайте такжеПод Оболонским райсудом Киева произошла потасовка между сторонниками "торнадовцев" и правоохранителями

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января по середину марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».