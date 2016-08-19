Дело "Торнадо": один из бойцов признался в похищениях и пытках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор по делу «торнадовцев» Руслан Кравченко.

“Обвиняемый Шевченко признал свою вину в зале судебного заседания по статьям 127, 146 и 365 Уголовного кодекса Украины, а именно: признался в пытках людей, в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы. Кроме того, он дал показания во время судебного заседания”, - сказал прокурор.

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В то же время, добавил он, по ст. 255 - создание преступной организации - Шевченко свою вину не признает.

Кроме того, по словам Кравченко, после признания своей вины Шевченко попросил суд изменить ему меру пресечения на более мягкую. Суд пошел навстречу этому ходатайству и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест, сказал прокурор.

В свою очередь пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко добавила, что обвиняемому выделена охрана.

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По ее словам, после этого сегодняшнее судебное заседание завершилось, поскольку одна из потерпевших, которая проживает за пределами Киева, не смогла приехать на заседание суда.

Следующее заседание по делу “торнадовцев” должно начаться в 11.30 30 августа, сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, 17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

Сегодня, 19 августа, на заседание Оболонского районного суда Киева были доставлены 9 из 12 обвиняемых бойцов "Торнадо".