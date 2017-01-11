Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану Лукьяновского СИЗО - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

"Говорят, в Лукьяновском СИЗО ЧП. Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", - написал он.

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Информацию о нападении Украинской правде подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

В то же время он отметил, что пока не знает подробностей произошедшего.

Он сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение.

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Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция для того, чтобы обеспечить порядок.

В то же время Тракало не смог ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о том, что заключенные являются бойцами роты "Торнадо". Он отметил, что эту информацию могут сообщить лишь в Минюсте.

По состоянию на 23:26 спикер Нацполиции сообщил, что все арестованные уже находятся в камерах - конфликт исчерпан. По факту нападения внесена информация к ЕРДР.