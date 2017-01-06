В Киеве задержали банду в составе 29 человек, которая нападала на интернет-клубы (фото)

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции со ссылкой на врио председателя Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

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"Вчера вечером в Днепровском районе работники столичного уголовного розыска совместно со спецназовцами на "горячем" задержали этих правонарушителей, которые снова совершили нападение на игорное заведение", - сообщил Троян.

По его словам, на этот раз нападавшие ворвались в помещение игрового центра, расположенного по улице Андрея Малышко. «Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и всем присутствующим лечь на пол. А затем отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи и напоследок разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежащей указанному заведению», - сообщил Троян.

Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения были задержаны правоохранителями. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на экспертизу.

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Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они доставлены в Днепровское управление полиции ГУНП в г.Киеве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как установили полицейские, в состав организованной группировки входило около 30 человек. Все они сейчас проверяются на причастность к совершению подобных правонарушений на территории Киева. «Есть все основания полагать, что на счету подозреваемых уже почти два десятка преступных эпизодов, которые они совершили в разных районах столицы», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.