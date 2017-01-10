Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете
11:44, 10 января 2017Происшествия
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С утра в горсовете Харькова проводят сразу несколько обысков.
Главный фигурант не является сотрудником горсовета / atn.ua
Об этом сообщает 057.ua.
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"На месте работает местная прокуратура и управление защиты экономики. Расследование по ст. 368 (Получение неправомерной выгоды)", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Вита Дубовик.
В прокуратуре уточнили, что главный фигурант не является сотрудником горсовета. В данный момент идёт несколько обысков одновременно.
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