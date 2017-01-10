ФСБ РФ заявила о задержании украинца на "границе" с Крымом: в ГПСУ уже прокомментировали информацию

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на так называемое «крымское пограничное управление ФСБ».

Сообщается, что задержанному ранее был запрещен въезд в Россию до 2019 года. Представители оккупационной администрации утверждают, что для обхождения запрета мужчина сменил фамилию и паспорт в Новой Каховке. Украинца арестовали, ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Читайте такжеНа границе с Крымом от огнестрельного ранения погиб украинский солдат

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян прокомментировал УНИАН данную информацию: "Я могу сказать только две вещи. Во-первых, мы эту информацию видели. По своей линии мы ее проверяем, но подтвердить каким-то образом российскую информацию я не могу, потому что никаких контактов с представителями страны-оккупанта на оккупированном временно полуострове мы не поддерживаем, и поэтому любой обмен информацией у нас отсутствует".