СБУ: двое задержанных на границе с Крымом военных являются дезертирами

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ изданию Медиазона.

«Мы не вывозили, мы арестовали двух дезертиров, которые пересекли границу на пункте пропуска Чонгар», - сказала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

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«Это двое украинских военнослужащих, которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма. Когда они переехали на территорию Украины через границу на Чонгаре, мы их арестовали, поскольку против них уголовное дело было», - сказала она.

Также Гитлянская подчеркнула, что против всех дезертиров, которые изменили присяге в Украине открыты уголовные производства.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, ранее в понедельник вечером в Министерстве обороны России потребовали от Украины "вернуть российских военных", которые, по мнению российского ведомства, были похищены Службой безопасности Украины в Крыму.

"Двадцатого ноября около 13.00 мск сотрудниками службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович", - сообщает минобороны РФ.