Консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв стрельбы в ночном клубе
10:15, 01 января 2017Происшествия
749 0
Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в результате кровавой стрельбы в ночном клубе.
Медики увозят раненых с места происшествия, иллюстрация / REUTERS
Об этом проинформировал генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар на своей странице в Facebook.
“В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины”, - написал Боднар.
Читайте такжеКровавая стрельба в ночном клубе Стамбула: появились первые фото
Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 35 человек в результате стрельбы в ночном клубе.
СМИ сообщали, что один из нападавших до сих пор находится в заведении. Кроме того отмечалось, что ранено 50-60 человек.
К месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула