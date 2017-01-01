Консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв стрельбы в ночном клубе

Об этом проинформировал генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар на своей странице в Facebook.

“В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины”, - написал Боднар.

Читайте такжеКровавая стрельба в ночном клубе Стамбула: появились первые фото

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 35 человек в результате стрельбы в ночном клубе.

СМИ сообщали, что один из нападавших до сих пор находится в заведении. Кроме того отмечалось, что ранено 50-60 человек.

К месту происшествия приехали машины скорой помощи, которые увозят раненых в больницы.