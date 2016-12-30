На Одесчине возобновили поиски подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка, задействовали бронетехнику (видео)

Как говорится, следы подозреваемого привели в курортную Грибовку, в 8 часов утра на крайнюю базу курорта начали приезжать правоохранители, заехала бронетехника Национальной гвардии и спецназовцы, передает ТСН.

Все правоохранители вооружены автоматическим оружием. Также прибыли снайперы с ружьями.

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"Сейчас все силы полиции, Национальной гвардии и спецподразделений прочесывают всю близлежащую территорию к тому месту, где он бросил свой автомобиль. Всевозможные базы отдыха, дачные кооперативы, жилые помещения граждан – все прочесывается с целью выявления", - рассказал начальник ГУНП Украины в Одесской области Дмитрий Головин.

К тому же, на дороге в сторону Одессы стоят блокпосты дорожной полиции, которые останавливают все авто, выезжающие с курорта, и проверяют их, чтобы внутри не проехал подозреваемый.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери, а также поджоге их дома.