В Ужгороде пьяные священники прокляли патрульных (видео)

Автомобиль священнослужителей не пропустил пешехода. Когда же полиция начала составлять протокол на нарушителей, те посыпали на патрульных страшными проклятиями.

"Твои дети будут прокляты, будут больные! Ты будешь искать меня, будешь просить. Понял? Ты будешь меня просить, чтобы я молился за прощение твоих грехов" – пригрозил священник.