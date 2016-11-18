В Ужгороде пьяные священники прокляли патрульных (видео)
20:15, 18 ноября 2016Происшествия
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В Ужгороде пьяные священнослужители на люксовом BMW X5 прокляли патрульных, которые остановили их за нарушение.
Священник пытался доказать, что его закон - наивысший / Фото УНИАН
Автомобиль священнослужителей не пропустил пешехода. Когда же полиция начала составлять протокол на нарушителей, те посыпали на патрульных страшными проклятиями.
"Твои дети будут прокляты, будут больные! Ты будешь искать меня, будешь просить. Понял? Ты будешь меня просить, чтобы я молился за прощение твоих грехов" – пригрозил священник.
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