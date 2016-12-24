В России произошел взрыв на территории бывшей воинской части: есть жертвы

12:47, 24 декабря 2016
Происшествия
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В России на территории бывшей воинской части в селе Урман Иглинского района Башкирии произошел взрыв, вследствие которого, по данным Следственного комитета РФ, погибли два человека.

по данным Следственного комитета РФ, погибли два человека / 02.mchs.gov.ru

Об этом сообщает российская служба "Би-би-си".

"24 декабря в 10:00 мск поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв. Есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе российского МЧС.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек и 19 единиц техники.

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Позже представитель управления СК по республике сообщила Интерфаксу о погибших.

"По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются, Предположительно, это - мужчины 24 и 22 лет", - заявила Светлана Абрамова.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в переходе метро станции «Коломенская» Москве прогремел взрыв, в результате которого пострадали от 6 до 7 человек.

В Московском метрополитене заявили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона строительной компании.

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Теги: #Россия#взрыв#жертвы