На станции московского метро прогремел взрыв (видео)
12:58, 22 декабря 2016Мир
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Пользователи YouTube опубликовали видео момента взрыва в переходе метро станции «Коломенская» Москве.
В Москве произошел взрыв / скриншот
Взрыв в Москве в переходе метро «Коломенская» произошел утром 22 декабря, пишет РБК.
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В Московском метрополитене заявили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона строительной компании.
По предварительным данным пострадали от 6 до 7 человек.
На месте происшествия работают следователи.
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