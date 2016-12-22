На станции московского метро прогремел взрыв (видео)

Пользователи YouTube опубликовали видео момента взрыва в переходе метро станции «Коломенская» Москве.

Взрыв в Москве в переходе метро «Коломенская» произошел утром 22 декабря, пишет РБК. Читайте такжеВ Турции задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в городе Кайсери В Московском метрополитене заявили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона строительной компании. По предварительным данным пострадали от 6 до 7 человек. На месте происшествия работают следователи.

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