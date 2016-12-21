В Приморском райсуде Одессы напали на судью

Около 14:00 в зале судебных заседаний №222, расположенном на 2-м этаже Приморского райсуда, происходило слушание уголовного дела под председательством судьи Анатолия Деруса.

Читайте такжеДело о "черной кассе" регионалов: суд избрал для Охендовского меру пресечения

"Во время заседания в зале присутствовали представители общественности Поздняков, Сергей Ходияк и другие лица с видеокамерами, которые осуществляли видеозапись судебного заседания. После объявления перерыва в судебном заседании, судья Дерус ушел на другое судебное заседание - зал заседаний №130, на первом этаже здания", - сообщили УНИАН в пресс-службе суда.

Впоследствии за Дерусом пошли активисты, которые по пути в зал №130 толкали судью в спину руками и ногами. "Плевали в него, при этом провоцируя его, высказывали в его адрес угрозы, оказывали давление", - заявили в пресс-службе.

Затем они спустились в столовую суда. По неофициальным данным, активисты во время нападения были в балаклавах.

В суде отмечают, что эти события происходили в присутствии свидетелей, а также адвоката и прокурора.

В пресс-службе сообщили, что после инцидента судьи Дерусу стало плохо, и для него в суд вызвали "скорую помощь".

Справка УНИАН. Сергей Ходияк принимал участие в массовых акциях в центре Одессы 2 мая 2014 года.