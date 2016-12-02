Трагедия 2 мая в Одессе: дело рассмотрят с самого начала новые судьи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение Малиновский районный суд Одессы принял сегодня, 2 декабря.

Во время заседания в связи с тем, что из-за ухода на больничный одного из членов судейской коллегии (Сергея Журика) его заменил Алексей Стариков, часть обвиняемых начала настаивать на необходимости рассмотрения дела с самого начала.

В числе обвиняемых, потребовавших начать рассмотрение заново, был, в частности, Сергей Долженков. Последний аргументировал свою инициативу тем, что Стариков ранее не подвергался «давлению радикалов» и потому может беспристрастно изучить доказательную базу.

При этом сам Стариков заявил о готовности продолжить рассмотрение дела по существу, поскольку он ознакомлен со всеми материалами и ранее принятыми процессуальными решениями.

Суд, основываясь на основании ст. 319 УПК Украины, решил начать рассмотрение дела сначала в новом составе коллегии.

Следующее заседание назначено на 8 декабря.

По словам руководителя местной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко, рассмотрение длится с ноября 2014 года, и за это время суды неоднократно изменить меру пресечения находящимся в СИЗО обвиняемым.

«Теперь - повторное зачитывание обвинительного акта - около 200 страниц - и проведение всех допросов и исследований доказательств по второму кругу. Зачем это было сделано? Вопрос хороший, и ответ на него, по моему мнению, заключается в известном «законе Савченко», – считает Стерненко.

Он предположил, что обвиняемые надеются на уменьшение общего срока лишения свободы за счет зачета численности суток в СИЗО (двое – за сутки в колонии), однако не исключил и других возможных причин.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября Малиновский районный суд Одессы перенес заседание по слушанию производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года из-за неявки одного из судей - Сергея Журика, который ушел на больничный.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления на судей заинтересованными сторонами и материалы были переданы Малиновский райсуд Одессы.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.