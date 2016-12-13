В Харькове на Молочной пролились "реки" (фото)

Об этом сообщает "Харьков Один".

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники аварийной бригады, которые выкачивают воду из коллектора.

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Как сообщают очевидцы, работники коммунальных предприятий вывели две трубы на улицу, вода из которых льется сильным потоком прямо на проезжую часть. Движение заторможено, машины и трамваи стоят, пешеходы обходят "десятой дорогой".