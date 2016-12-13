В Харькове на Молочной пролились "реки" (фото)

20:38, 13 декабря 2016
Происшествия
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Сегодня, 13 декабря, в результате аварии на водопроводе случилась течь, диаметр которой составляет 600 мм.

vedomosti-ua.com

Об этом сообщает "Харьков Один".

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники аварийной бригады, которые выкачивают воду из коллектора.

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Как сообщают очевидцы, работники коммунальных предприятий вывели две трубы на улицу, вода из которых льется сильным потоком прямо на проезжую часть. Движение заторможено, машины и трамваи стоят, пешеходы обходят "десятой дорогой".

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Теги: #Харьков#потоп