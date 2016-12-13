Суд над "отцом ХНР": главарь сепаратистского движения "Юго-Восток" проведет за решеткой еще два месяца

Об этом сообщает "Восточный дозор".

Адвокат обвиняемого рассказал, что по ходатайству прокуратуры суд решил до 10 февраля следующего года оставить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Очередное слушание по делу пройдет 23 декабря.

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Как сообщал УНИАН, Апухтину инкриминируется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами (ч.1 ст.294 УК) и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти (ч.3 ст.109 УК Украины).

В ходе досудебного следствия было установлено, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года возле здания Харьковской ОГА.

Он неоднократно призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию так называемой "Харьковской народной республики" и "Конституции ХНР".

В январе прокуратура направила дело Апухтина в суду. Суд первой инстанции вернул обвинительный акт в прокуратуру для устранения недостатков. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.