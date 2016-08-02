В Харькове суд продлил идеологу "ХНР" Апухтину арест до 1 октября

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение 2 августа принял Киевский райсуд Харькова.

Следующее заседание назначено на 11:00 22 августа.

Как сообщал УНИАН, Апухтину инкриминируется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами (ч.1 ст.294 УК) и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти (ч.3 ст.109 УК Украины).

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В ходе досудебного следствия было установлено, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года возле здания Харьковской ОГА. Он неоднократно призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию так называемой "Харьковской народной республики" и "Конституции ХНР".

В январе прокуратура направила дело Апухтина в суду. Суд первой инстанции вернул обвинительный акт в прокуратуру для устранения недостатков. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.