На Львовщине полиция закрыла около 60 нелегальных букмекерских контор

Также обыски прошли в двух организаторов данной разветвленной сети игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) во Львовской области задокументировали противоправную деятельность сети букмекерских контор. В данных заведениях посетители имели доступ к азартным играм. На компьютерной технике было установлено специальное программное обеспечение.

Кроме того, установлены организаторы сети букмекерских контор – жители Львовской области 32-х и 39-ти лет.

Сказано, что 59 подпольных игорных заведений функционировали во Львове, Дрогобыче, Стрые, Жидачеве, Мостиске, Трускавце, Червонограде, Бориславе, Николаеве, Каменке-Бугской, Золочеве, Ходорове и Моршине.

Также, установлено, что ежемесячный доход с одного предприятия сети составлял от 100 тысяч до 2 миллионов гривен.

Оперативники УЗЭ и следователи областной полиции провели 61 санкционированной обыск по месту нахождения игорных заведений и в помещениях организаторов.

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Полицейские изъяли 570 системных блоков компьютеров с установленным специальным программным обеспечением, объединенных в единую сеть букмекерских контор. Помимо оборудования, 900 тысяч гривен, а также черновые записи и ежедневные отчеты администрации контор.

Также отмечается, что уже неделю на территории страны продолжаются мероприятия по пресечению деятельности подпольных игорных заведений. В течение этого периода работники структурных подразделений Департамента защиты экономики прекратили деятельность 101 игорного заведения.

Полицейские изъяли 1244 единиц игорного оборудования, из них 31 игровой автомат, 1213 единиц компьютерной техники и 1,3 миллиона гривен, полученных от игроков.

Общая сумма изъятаго оборудования составляет 5 миллионов гривен.