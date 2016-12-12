Причиной обрушения общежития в Чернигове стал взрыв, под завалами остаются люди – ГСЧС

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 16 час. 20 мин. 12 декабря в г. Чернигов на ул. Попудренко, 16, в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения наружной стены с фасадной стороны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали семь человек, предположительно два человека находятся под завалами.

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По данным ГСЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы: 95 чел. и 26 ед. техники, в том числе: от ГСЧС – 40 чел. личного состава и 11 ед. техники, от МВД – 37 чел. личного состава и 10 ед. техники, от Минздрава – 6 человек и 2 ед. техники, от коммунальных служб города – 12 чел. и 3 ед. техники. К месту происшествия направляется мобильно-спасательный центр в количестве 11 человек и 2 ед. техники и мобильно-оперативная группа ГСЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области во главе с начальником управления.