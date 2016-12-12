В Херсоне 10-летний мальчик выжил после падения в 50-метровый колодец

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС в Херсонской области, чрезвычайное происшествие произошло вчера днем, 11 декабря.

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«Ребенок находился в колодце около 1,5 часов по пояс в холодной воде. Оценив обстановку, сотрудник Аварийно-спасательной части подразделения обвязался спасательной веревкой и спустился к пострадавшему. С помощью спасательной веревки и пожарного страховочного ремня мальчика подняли наверх. В подъеме спасателям помогали и местные жители», - отметили в службе спасения.

Мальчика с диагнозом «переохлаждение» госпитализировали в больницу им. Лучанского.