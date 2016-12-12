На Львовщине при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека (видео)

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 декабря около 21.05 вблизи поселка Лопатин Радеховского района.

Водитель автобуса «Эталон», следовавший по маршруту «Львов - Броды», столкнулся с прицепом грузового автомобиля, перевозившего жом.

Читайте такжеДень массовых ДТП: из-за непогоды во Львове и области произошло более 30 аварий (фоторепортаж, видео)

На момент ДТП в салоне автобуса находились 6 пассажиров. От полученных травм двое пассажиров, 20-летний и 39-летний жители поселка Лопатин, погибли на месте происшествия. 38-летний водитель автобуса и четверо пассажиров в возрасте 17-56 лет, с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Бродовскую районную больницу.

Водитель грузового автомобиля, 40-летний житель Ривненской области, не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).