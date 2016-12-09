Суд арестовал экс-главу "Киевэнергохолдинга", задержанного с часами от Путина при попытке бегства в "ДНР"

Об сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Указывается, что одновременно в качестве альтернативы суд установил Бондарю залог в размере 7 млн гривен.

Ему инкриминируют совершение преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладением путем злоупотребления служебным положением".

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Как известно, прокуратура Киева в четверг вместе с Национальной полицией и СБУ в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупном размере задержала экс-руководителя Киевэнергохолдинга Юрия Бондаря.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанный готовился к бегству на территорию "ДНР".

Также он продемонстрировал "найденные при обыске именные часы от Путина".