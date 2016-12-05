На Одесчине в ДТП погибли известный композитор Гомельская и ее муж тележурналист

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГосЧС в Одесской области, авария произошла вечером 4 декабря на 52 км автодороги Одесса - Николаев.

«Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с деревом два человека погибли. Еще одна пассажирка получила многочисленные травмы и, после освобождения из поврежденного автомобиля была госпитализирована в тяжелом состоянии», - отметили в пресс-службе.

Как было установлено позже, в результате ДТП погибли известный композитор, доцент музыкальной академии, член Национального союза композиторов Украины 52-летняя Юлия Гомельская и ее муж, одесский тележурналист Сергей Усатенко.

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Юлия Гомельская закончила Одесскую консерваторию имени А. В. Неждановой (ныне - Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой), затем преподавала в ней. Она - кандидат искусствоведения, автор симфонической, балетной, камерной и вокальной музыки, член Украинской секции ISCM - Международного общества современной музыки.

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Ее сочинения исполнялись в таких концертных залах, как Wigmore Hall и Purcell Room (Лондон, 1998, 2001, 2002), «Gran Teatre del Liceu» (Барселона, 2002). В 2008 ее балет Jane Eyre был поставлен Лондонским детским балетом в Peacock театр (Лондон).

7 декабря в музакадемии планировался концерт Гомельской и ее учеников в честь 80-летия со дня рождения композитора Александра Красотова.