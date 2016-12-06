Толпа неизвестных устроила погром в центре Киева (видео)
20:43, 06 декабря 2016Происшествия
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Неизвестные устроили погром в центре Киева на улице Бассейной.
Скриншот видео
Молодые люди разгромили пункт обмена валют и разбили машину.
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Улица Бассейная, на которой разгромили обменник, находится неподалеку от НСК "Олимпийский", где сегодня состоится игра киевского "Динамо" с турецким "Бешикташем".
Как сообщал УНИАН, фанаты турецкого "Бешикташа" отметились провокационным поведением в центре Киева.
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