Толпа неизвестных устроила погром в центре Киева (видео)

20:43, 06 декабря 2016
Происшествия
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Неизвестные устроили погром в центре Киева на улице Бассейной.

Скриншот видео

Молодые люди разгромили пункт обмена валют и разбили машину.

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Улица Бассейная, на которой разгромили обменник, находится неподалеку от НСК "Олимпийский", где сегодня состоится игра киевского "Динамо" с турецким "Бешикташем".

Как сообщал УНИАН, фанаты турецкого "Бешикташа" отметились провокационным поведением в центре Киева.

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Теги: #погром#футбол