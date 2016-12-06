Толпа неизвестных устроила погром в центре Киева (видео)

Неизвестные устроили погром в центре Киева на улице Бассейной.

Молодые люди разгромили пункт обмена валют и разбили машину. Читайте такжеНеизвестные разгромили волонтерский центр в Одессе (фото) Улица Бассейная, на которой разгромили обменник, находится неподалеку от НСК "Олимпийский", где сегодня состоится игра киевского "Динамо" с турецким "Бешикташем". Как сообщал УНИАН, фанаты турецкого "Бешикташа" отметились провокационным поведением в центре Киева.

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