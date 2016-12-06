Из банковской ячейки жителя Ривне пропали 1,7 миллионов долларов и 1,2 миллионов евро

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, вечером 5 декабря к правоохранителям обратился 48-летний житель Ривне с информацией о том, что он пришел в финансовое учреждение для проверки средств, хранившихся в банковской ячейке, и открыв ее не обнаружил денег в сумме 1 млн 780 тыс. долларов США, 1 млн 230 тыс. евро и 230 тыс. швейцарских франков.

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Как пояснил правоохранителям 48-летний житель Ривне, деньги он заработал за границей два года назад.

По части 5 статьи 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.