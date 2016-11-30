В Днепре "заминировали" торговый центр, эвакуировано около тысячи человек (фото, видео)

В Днепре сообщили о минировании торгового центра "Вавилон". Об этом сообщила спикер ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает "Информатор".

По ее словам, сообщение о минировании поступило в полицию около 18:00.

"Поступил сигнал о заминировании. Работает полиция. Провели эвакуацию людей. Наши дежурят на месте", - сказала Дарья Гречищева.

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В ГУ НП в Днепропетровской области заявили, что письмо с сообщением о «минировании» на ул. Малиновского, 2 поступил на почту.

По состоянию на 19:30 из торгового центра эвакуировали около тысячи человек. Сейчас правоохранители взрывоопасных веществ не обнаружили.

На месте работают взрывотехники, кинологи, десять сотрудников уголовного розыска, следователи и спасатели.