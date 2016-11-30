На Днепропетровщине ликвидирована нелегальная АЗС, изъято 4,6 тысяч литров горючего

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, в ходе обыска, проведенного 29 ноября, изъято 4 тыс. литров дизельного топлива и 600 литров бензина марки А-95.

Полицейские установили, что организовал деятельность станции 35-летний житель г. Каменское.

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АЗС размещалась на территории комплекса по оказанию услуг по обслуживанию автотранспорта. Дизельное топливо реализовывалось потребителю через кустарно изготовленную установку, оборудованную счетчиком и пистолетом подачи топлива. Бензин отпускался преимущественно в канистрах.

Полицейские также изъяли черновую документацию работы АЗС.

По данному факту предварительно открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.