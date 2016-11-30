Дело Майдана: 13 "беркутовцев" отстранены от службы на время расследования

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, такое решение было принято руководством Нацполиции.

«Нацполицией с учетом важности вопроса расследования преступлений, совершенных в отношении участников Революции Достоинства, было направлено письмо в Генеральную прокуратуру Украины. В нем говорится о предоставлении информации о процессуальном статусе полицейских в уголовных процессах по поводу совершения преступлений против участников Революции Достоинства, в частности, в отношении тех работников полиции, которые на то время проходили службу в подразделениях милиции особого назначения "Беркут". Генеральной прокуратурой предоставлена информация о 13 таких лицах, которые находились в то время на службе», - сообщили в полиции.

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Согласно указанному письму, шести работникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей или домашних арестов.

Кроме того, в отношении четырех экс-"беркутовцев" меры пресечения не избирались.

"Однако руководством Национальной полиции Украины все 13 человек отстранены от выполнения служебных обязанностей, они ожидают решения суда", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что по результатам расследования уголовных производств, через механизм, предусмотренный Законом, вопрос о дальнейшем прохождении ими службы в Национальной полиции будет рассмотрен аттестационной и полицейской комиссиями.

В сообщении также отмечается, что бывший командир роты "Беркута" Евгений Антонов, который был идентифицирован как активный участник разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, уже длительное время не работает в рядах правоохранителей. Он был уволен еще до начала процесса аттестации сотрудников полиции.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции адвокаты семей Героев Небесной Сотни заявили, что в полиции до сих пор работают около 10 бывших «беркутовцев», которые совершали преступления против активистов Майдана.

Тогда заместитель председателя Нацполиции Бушуев пообещал в течение суток разобраться и дать ответ, почему в полиции до сих пор работают некоторые экс-«беркутовцы».

23 ноября руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что около 50% сотрудников спецподразделения «Беркут», которые разгоняли студентов на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года, продолжают работать в правоохранительных органах.