Замглавы Нацполиции об инциденте в Кривом Озере: жалкое состояние подразделения сформировало определенные правила поведения

Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

"Этот инцидент не является следствием аттестации. Я рассматриваю ситуацию в Кривом Озере как системную проблему кадрового формата. Кривое Озеро находится на окраинах области. Уровень внимания руководства областного управления Национальной полиции до этого подразделения формировался по остаточному принципу. Укомплектованность подразделения была, мягко говоря, не лучшая. Состояние материльно-технического обеспечения - жалкое", - сказал Бушуев.

"Возможно, комплекс факторов, в том числе и невнимание к этому подразделению со стороны областного управления, привело к тому, что там сформировались определенные правила поведения, которые реализовались в такую проблему", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

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Он заверил, что факты превышения полицией служебных полномочий никогда не будут замалчиваться.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября по ходатайствам следователей прокуратуры Николаевской области следственный судья продлил срок содержания под стражей до 2 месяцев без права внесения залога двум сотрудникам полиции, которые подозреваются в превышении полномочий.

24 августа этого года в пгт Кривое Озеро Николаевской области во время задержания сотрудниками полиции от выстрелов погиб местный житель Александр Цукерман.

Как утверждают в полиции, Цукерман оказал сопротивление, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от огнестрельных ранений: на теле погибшего обнаружено не менее 4 огнестрельных ранений, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета.