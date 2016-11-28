Видеодопрос Януковича по делу экс-"беркутовцев" продолжили после перерыва (прямая трансляция)

Онлайн-трансляция видеодопроса Януковича:

Видеодопрос Януковича 28 ноября начался в 13:00. За это время его успели опросить сторона защиты и сторона обвинения, после чего суд объявил перерыв.

После него планируется, что свои вопросы Януковичу поставит сторона потерпевших.

Отметим, изначально допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников Евромайдана зимой 2014 года, был запланирован на 25 ноября 2016 года. При этом Янукович проходит по делу как свидетель.

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Однако допросить Януковича 25 ноября не удалось из-за того, что в Святошинский суд не смогли доставить подозреваемых по делу экс-беркутовцев - их из СИЗО не выпускала группа активистов, в том числе состоящая из представителей "Правого сектора". В пресс-службе этой организации позже пояснили, что блокируют выезд из СИЗО так как опасаются, что бывших "беркутовцев" могут отпустить сразу после допроса.

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В итоге видеодопрос перенесли на 28 ноября. При этом в МВД пообещали "приложить все усилия" для доставки экс-беркутовцев на суд 28 ноября.

В свою очередь Янукович все равно дал пресс-конференцию вечером 25 ноября, в ходе которой он назвал своей "главной ошибкой во время Майдана" то, что "не нашел сил ввести войска и военное положение".