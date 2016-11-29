В Одессе трое неизвестных на улице избили мужчину и нанесли огнестрельное ранение
Раненый сел в свой автомобиль Audi А6 и предпринял попытку преследовать злоумышленников.
В Одессе сегодня трое неизвестных напали на улице на мужчину.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, инцидент произошел около часа назад на улице возле Киевского районного суда.
Прибывшие на место вызова патрульные установили, что трое вооруженных неизвестных напали на мужчину – избили его и выстрелили в область брюшной полости.
Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко, раненый сел в свой автомобиль Audi А6 и предпринял попытку преследовать злоумышленников.
«Он начал движение в сторону улицы Варненской, столкнулся по дороге с двумя машинами - Audi А4 и Kia Сeed. Впоследствии, пытаясь пересечь Варненскую, совершил наезд на бордюрный камень, вылетел на тротуар и остановился», - рассказала Марченко.
Патрульные вызвали скорую помощь, которая доставила потерпевшего в больницу.
По предварительным данным, неизвестные скрылись на автомобиле черного цвета.
На месте работает оперативно-следственная группа.