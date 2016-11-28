Одесский почтальон похитил две посылки с более 170 тысячами гривень

В Малиновском районе Одессы сегодня задержан сотрудник почты, похитивший две посылки с более чем 170 тыс. грн.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение об исчезновении денежных средств в одном из почтовых отделений Одессы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность подозреваемого - сканировщика почтового отделения.

Установлено, что 25-летний мужчина, увидев два пакета, которые были маркированы надписью «ценные бумаги», решил, что в них могут находиться наличные средства. «Убедившись в отсутствии посторонних лиц, он тайком взял пакеты, положил их в пластиковый контейнер для мусора и вынес на улицу. У мусорного бака злоумышленник достал похищенные пакеты с деньгами и пошел домой», - рассказали в главке.

Отмечается, что, таким образом, житель Одесской области во время выполнения своих служебных обязанностей совершил кражу двух почтовых посылок с денежными средствами в сумме более 170 тыс. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.