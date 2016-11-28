Во Львове командир роты полиции избил патрульного

Во Львове командир роты патрульной полиции Роман Борисенко избил своего непосредственного подчиненного – 23-летнего лейтенанта полиции Виталия Цендровського. Об этом сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека (УЗПЛ) Национальной полиции Украины Оксана Санагурська, пишет ZAXID.NET.

Отмечается, что согласно рапорту потерпевшего, во время патрулирования с напарником на улице Мечникова во Львове к ним подъехал Роман Борисенко и попросил Цендровського отойти в сторону. После этого Борисенко дважды ударил его рукой в лицо, и раз – ногой в бедро.

Читайте такжеВ Одесской области полиция нашла у АТОшника арсенал оружия и боеприпасов (видео)

Санагурська заявила, что причиной инцидента стала «личная неприязнь» между Борисенко и Цендровським. Последний после обследования у врачей, которые зафиксировали побои, обратился с заявлением об избиении к Лычаковского райотдела полиции.

По факту драки открыто уголовное производство, а Романа Борисенко отстранен от службы. Сейчас продолжается служебное расследование.

Комментарий Оксаны Санагурской:

"25.11.16 во время проверки служебной документации Лычаковского отдела полиции г. Львова, работниками Управления обеспечения прав человека (УОПЧ) была обнаружена запись о посетителе Цендровском В.В. как оказалось позднее из заявления последнего он является работником патрульной полиции г. Львова, который жаловался на факт избиения его Борисенко Р.В. (командир роты), который имел место 23.11.16 во время усиленного наряда службы в Лычаковском районе Львова. По словам заявителя (Цендровского) стало известно, что Борисенко Р.В. попросил Цендровского В. В. отойти в сторону от коллег с которыми он осуществлял патрулирование и начал нецензурно выражаться в его сторону, а затем дважды ударил его в лицо и один раз ногой в левое бедро, в результате чего у последнего вникли убойные ссадины левой щеки и ушиб левого бедра ".