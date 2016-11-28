Пожар в ночном клубе Львова: двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии (видео)

Об этом сообщает ИА ZIK со ссылкой на департамент гражданской защиты ЛОГА.

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«Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме согласно протоколам Минздрав Украины. Всего за медицинской помощью обратилось 24 человека», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, пожар в развлекательном центре «МИ100» возник в 2 часа ночи 27 ноября и в 3:51 был полностью ликвидирован.

Момент возгорания помещения во время проведения на сцене клуба огненного шоу зафиксирован на видео. Из-за неудачного исполнения трюков огонь перекинулся на легковоспламеняющиеся материалы и быстро распространился по всему помещению.