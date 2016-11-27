В Одессе произошел масштабный пожар в новострое: сгорело 10 квартир (фото)

В Одессе сегодня во время пожара в новострое сгорело 10 квартир.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 27 ноября в 03.59 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании в многоквартирной новостройке на ул. Северная.

К месту происшествия в 04.12 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Для тушения пожара были развернуты 3 оперативных участка и обеспечен подвоз воды из ближайшего источника водоснабжения, расположенного на расстоянии 2 километров от места ЧП.

Как отметили в пресс-службе, тушение огня осложнялось наличием легковоспламеняющихся материалов, деревянных конструкций, утеплителя здания, а также порывами ветра. Пожар был полностью ликвидирован в 06.23.

В результате огнем повреждена крыша дома и домашнее имущество в 10 квартирах на первом и втором этажах здания на общей площади 300 кв. м.

Не допущено распространение огня на соседние частные здания. По предварительной информации, дом официально не был сдан в эксплуатацию. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.