Протестующие в Киеве вместо офиса Медведчука разгромили салон красоты

Как передает корреспондент УНИАН, активисты разгромили здание на улице Большая Васильковская, 23 Б.

Пострадали помещения салона красоты и загара Sun Light.

Как отмечает Громадське, в доме на Большой Васильковской 23 Б находятся офисы 6 компаний, одна из которых B.I.M. International Law Offices - юридическая компания, которую с 1991 года возглавляет Виктор Медведчук.

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Также, человек, у которого корреспонденты "Громадського" спросили, его ли это помещение с разбитыми окнами ответил: «Да, это мое помещение. Медведчука нет. Салон рядом со мной и я здесь работаю», — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, параллельно с этими событиями протестующие повредили отделение "Сбербанка" (бывший "Сбербанк России"), что находится возле входа к станции метро "Площадь Льва Толстого".