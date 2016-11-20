В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие (фоторепортаж)
18:04, 20 ноября 2016Происшествия
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В Кривом Роге в результате взрыва в жилом доме пострадало двое человек.
Фото с места происшествия. Кривой Рог / 0564.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о взрыве поступило в Службу спасения “101” в 14.30.
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После прибытия на место происшествия спасатели установили, что взрыв с последующим горением произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома.
Во время взрыва пострадали двое мужчин 1957 г.р. и в 1980 г.р., которые доставлены в городскую больницу.
Пожар на площади 40 кв. м был ликвидирован в 15.15.
Причина чрезвычайного происшествия устанавливаются.
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