Из-за обстрелов Авдеевка осталась без водоснабжения – директор коксохимзавода

Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимзавода (АКХЗ) Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

Он заявил, что в ходе обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

«В очередной раз АКХЗ на одном вводе из четырех, Макеевка-1, Донецкая фильтровальная станция обесточена, Авдеевка без воды», – написал Магомедов.

Читайте такжеВ штабе АТО рассказали подробности ожесточенного боя в Авдеевской промзоне

Он выразил надежду, что сегодня будет получено разрешение на восстановительные работы и удастся восстановить ввод Макеевка-2.

«К сожалению, линии Ясиноватая 1 и 2 нам не дают восстановить уже несколько месяцев, несмотря на неоднократные обращения в СЦКК», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера на Донецком направлении – в районе Зайцевого, Авдеевки, Опытного и Луганского, – по позициям украинских военных боевики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.