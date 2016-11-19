В Днепропетровской области Lexus протаранил автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 18 ноября на 149-м км автодороги Мерефа-Лозовая-Павлоград.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus LX 570 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Меrcedes-Benz 313.

Вследствие ДТП один пассажир автомобиля, водитель и восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.